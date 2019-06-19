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Riva'da kıyasıya pazarlık

Riva'da kıyasıya pazarlık

Yayıncı Kuruluş, TFF’den hem ilk 250 milyon dolarlık dilim hem de ikinci 250 milyon dolarlık dilim için dolar kurunun 3.80 TL’den sabit olmasını istedi. TFF, bunu Kulüpler Birliği’ne dün toplantıda iletti. Kulüpler sıcak bakmadı. Pazarlık süreci olacak.

AKŞAM

TFF ile Kulüpler Birliği Riva’da dün bir araya geldi. Digiturk, 2016’da yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı yayın hakkını 5 yıllığına almıştı. Tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası’nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3.26 TL’den sabitlenmişti. Sabitleme seviyesi ikinci yıl için 3.81 TL olmuş, mayıs ayında da 4.51 TL’ye yükselmişti. Yayıncı kuruluş TFF’den tüm ödemelerde dolar kurunu 3.80 TL’den sabitlemesini istedi. TFF de bu isteği Kulüpler Birliği’ne iletti.

KOMİSYON KURULU KURULDU

Kur sabitlenme isteğine kesinlikle karşı çıkan 18 kulübün temsilcileri, bu teklifi yeterli görmediklerini TFF’nin yeni Başkanı Nihat Özdemir’e iletti. Toplantının bir bölümünde TFF yetkilileri salondan ayrıldı. Kulüpler Birliği temsilcileri 10 dakika boyunca mini bir değerlendirme toplantısı yaptı. Mini zirve sonrası TFF yetkilileri tekrar toplantıya dahil oldu. Toplantı boyunca pazarlıklar kıyasıya sürdü. Bu konuda bir komisyon kurulu kuruldu. Kurul içerisinde TFF ve Kulüpler Birliği’nden temsilciler de bulunucak.

ZARAR ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Futbolun marka değerini artırmak üzere adımlar atmak için kararlar aldık” dedi. Fikret Orman da “Yayıncı kuruluşla bir anlaşmamız var. Komisyon kurduk. Hem bizim, hem de beIN Sports’un menfaatleri için karşılıklı görüşeceğiz. İyi niyetle bunları çözeceğiz. Bu demek değildir onların tüm taleplerine ‘Evet’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı. A.Gücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise “Yayın Kuruluşun bir indirim talebi var. Zarar ettiğini bize söyledi. Çalışmalar sürecek” diye konuştu.

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