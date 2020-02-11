Riva'da dev buluşma

KULÜPLER Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF’nin daveti üzerine bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

AKŞAM

Türk futbolunda gündemdeki konuların görüşüleceği toplantı, saat 12.00’de başlayacak. Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK VAR Koordinatörü Barış Şimşek katılacak