  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 08:00
  • |
  • 11 Şubat 2020 Salı 08:00

Riva'da dev buluşma

Riva'da dev buluşma

Paylaş

KULÜPLER Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF’nin daveti üzerine bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

AKŞAM

Türk futbolunda gündemdeki konuların görüşüleceği toplantı, saat 12.00’de başlayacak. Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK VAR Koordinatörü Barış Şimşek katılacak

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

150 kişilik listeyle geliyor

title

'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'

title

Saracchi sevindirdi

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Sörloth hatası
Sörloth hatası

Sörloth hatası

Ada basını; Crystal Palace’ın, Sörloth’ün kiralık anlaşmasıyla büyük bir hata yaptığını dile getirdi...

Trabzon uyarısı
Trabzon uyarısı

Trabzon uyarısı

BEŞİKTAŞ’TA teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırda bulunan isimlere uyarılarını yaptı.

Riva'da dev buluşma
Riva'da dev buluşma

Riva'da dev buluşma

KULÜPLER Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF’nin daveti üzerine bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

150 kişilik listeyle geliyor
150 kişilik listeyle geliyor

150 kişilik listeyle geliyor

Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.

'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'
'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'

'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ “9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak” dedi...

Saracchi sevindirdi
Saracchi sevindirdi

Saracchi sevindirdi

KASIMPAŞA maçında ağrı hissettiği için 4.dakikada oyundan çıkan Marcelo Saracchi’den sevindirici haber geldi.

Belhanda'dan vazgeçti
Belhanda'dan vazgeçti

Belhanda'dan vazgeçti

ARAP basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Younes Belhanda’yı sildiğini yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.