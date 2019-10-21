Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi'ye övgü: Adeta 12 kişi oynatan bir oyuncu
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin oynadığı futbol ve sarı lacivertli ekibin ikinci golünü atan Vedat Muriqi hakkında çarpıcı tespitlerde bulunu.
İşte Dilmen'in yorumları:
"Ekonomik oynamak zorunda"
"Fenerbahçe bugün ekonomik oynamak zorundaydı. Sol beki Hasan Ali, stoperi Serdar Aziz. Hep ağır sakatlıklardan döndüler. Sonuç? Sıfır pozisyon."
"Organize yediği gol yok"
"Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen bir durumu var. Bugün kalesine gelen şut 0. Kaleci çamaşır asıyor, rakip hiç yoktan oyuna ortak oluyor. Fenerbahçe'nin organize yediği gol neredeyse yok Fenerbahçe'nin. Genelde bireysel gol yiyor."
"Muriqi 12 kişi oynatan bir oyuncu"
"90+4, bir uzun top atıldı, tek sarılı oyuncu var, 3 yeşilli oyuncu var, top orada kaldı. Muriqi, Jardel gibi değil, öyle verirsin, atar tipi değil ama adeta 12 kişi oynatan bir oyuncu."