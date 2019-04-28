Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Rıdvan Dilmen'den Soldado iddiası: Galatasaray veya Beşiktaş'ta olsa 18 gol atardı

Rıdvan Dilmen'den Soldado iddiası: Galatasaray veya Beşiktaş'ta olsa 18 gol atardı

Rıdvan Dilmen'den Soldado iddiası: Galatasaray veya Beşiktaş'ta olsa 18 gol atardı

Rıdvan Dilmen, Roberto Soldado'nun Galatasaray ya da Beşiktaş'ta olsaydı daha farklı bir performans sergileyebileceğini iddia etti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor karşısında beraberliği 90+6'da attığı golle kurtaran Fenerbahçe'de Roberto Soldado'nun performansı da eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan İspanyol yıldızı yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Hoca, Zajc için ne düşünüyor bilmiyorum. 30 hafta boyunca Fenerbahçe santraforları toplamda 8 gol atmış. İddia ediyorum Soldado, Galatasaray'da oynarsa 18 gol atardı. Beşiktaş'ta oynasaydı da atardı. Fenerbahçe'de mecburen oyun kurucu santrafor haline döndü. Duran top dışında top gelmiyor. Soldado gibi forvetin Fenerbahçe'de iş yapması zor gözüküyor" dedi.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Mutluluk sebebim Cenk
Sırada beyazperde var 
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Tunceli´de araçların önüne yatan sokak köpeğini bir genç kız ikna ederek yoldan uzaklaştırdı. İsmi ö

Yolda yatan köpeği araç çarpmadan kaldırmak için ikna etmeye çalışan genç kız kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı