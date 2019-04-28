Rıdvan Dilmen'den Soldado iddiası: Galatasaray veya Beşiktaş'ta olsa 18 gol atardı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor karşısında beraberliği 90+6'da attığı golle kurtaran Fenerbahçe'de Roberto Soldado'nun performansı da eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan İspanyol yıldızı yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Hoca, Zajc için ne düşünüyor bilmiyorum. 30 hafta boyunca Fenerbahçe santraforları toplamda 8 gol atmış. İddia ediyorum Soldado, Galatasaray'da oynarsa 18 gol atardı. Beşiktaş'ta oynasaydı da atardı. Fenerbahçe'de mecburen oyun kurucu santrafor haline döndü. Duran top dışında top gelmiyor. Soldado gibi forvetin Fenerbahçe'de iş yapması zor gözüküyor" dedi.

(Sporx)