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aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:18
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Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: Takımı al, Antalya'ya git

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: Takımı al, Antalya'ya git

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Sporx

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe gündemine dair yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin sonuçtan bağımsız olarak kamp yapması gerektiğini dile getiren Dilmen, "Fenerbahçe'de Başakşehir maçının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe hangi sonucu alırsa alsın, önümüzdeki hafta bay olduğu için gerekirse aileleriyle gitsinler Antalya'da "Biz hangi kulüpte oynuyoruz, bizim kaç milyon taraftarımız var?" desinler." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman döneminden örnek veren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin Başakşehir'den itibaren 4 Ocak'a kadar maçı yok. Yarın ne olursa olsun skorun Emre Belözoğlu'nun takımı toplayıp, aileleriyle Antalya'ya götürmesi lazım. Bir Malatya maçı vardı Fenerbahçe'nin, elenmişti. Aykut Hoca da istifa ediyordu. O gün de tesadüfen bir yemekteydik Aziz Bey'le, "Olmaz öyle" falan dedi. Aykut Hoca aldı takımı Topuk Yaylası'na götürdü 10 gün. Gider dinlenirsin Antalya'da, yılbaşını geçirirsiniz. Fenerbahçe kazansa da kaybetse de mental tedaviye ihtiyacı var. Kopukluk hissediyoruz çünkü." dedi.

Fenerbahçe'deki problemin, kopukluk olduğunu vurgulayan Dilmen, "Yıpratıcı maçlar oynadı Fenerbahçe. Kalecisi dönüyor. Fenerbahçeliler'den 10 kişiye sorsak 6-7 tanesi önde Valencia - Perotti - Samatta der. Üçü de yok. Sosa var mı yok mu bilmiyorum. Maçta da yarın akşam biz 3 ihtimali çok rahat konuşabiliriz. İki takım da kazansa sürpriz olmaz. Pelkas ve Ozan'ın olmaması önemli ama problem farklı. Kazansan da kaybetsen de birlikteliğin kazanılması gerekiyor. Burası Fenerbahçe, toparlamak için bir fırsattır." şeklinde konuştu.

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Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.

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