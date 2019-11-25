Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler: Ben bile oynarım

Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maç sonunda NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın performansını değerlendirerek yoruma başlayan Rıdvan Dilmen: VAR ve hakem maçın önüne geçiyor. Faul yok, faul veriyor. Serdar Aziz, Jahovic'e dirsek atıyor sarı kart. Oyuncu kafasıyla vuruyor, el veriyor. Penaltı pozisyonunda böyle şey olmaz. Şu pozisyonda Moses kafayı vurdu. Top auta gitse, aut verecek. Ali Palabıyık penaltısı bu. Moses vuruyor, kaleci kontrolsüz geliyor, vuruyor. Kaleci kontrolsüz giriyor evet. Moses daha çabuk gidip kafa vuruyor.

''PENALTININ TEKRAR EDİLMESİ GEREKİYORDU''

İptal edilen gol, doğru karar, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı da penaltı. Kaçan penaltının da kurallar gereği tekrar edilmesi lazımdı.

"FENERBAHÇE'DE DOĞRU PLANLAMA YOK"

Fenerbahçe'de planlama doğru değil. 2.5 santrforu var. Bütün takım orta saha ve girenlerin hepsi orta saha. Neredeyse Kemalettin de girecek. Planlama doğru değil.

SABAHA KADAR STOPER OYNARIM!

Vedat Muriqi sakat, Mevlüt sakat Ben Fenerbahçe'de sabaha kadar stoper oynarım. 3 tane defansif orta saha var önünde."

BİR DE LİDER SİVASSPOR'A BAKALIM

Ligin lideri Sivasspor'un hücum hattı ve oyuna sonradan girenlere bakın. 24 puanla lider. Yarın düşebilirler ama ben Kayserispor ile oynadıkları maçı seyrediyorum. Oynayayım diyorlar.