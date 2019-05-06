Rıdvan Dilmen'den Bülent Yıldırım'a tepki! 'Artık hakemlik falan yapmasın'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti.

Merakla beklenen derbiye hakem kararları damga vururken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı NTV'de yorumladı. Usta yorumcu maçın hakemi Bülent Yıldırım ve VAR Cüneyt Çakır hakkında flaş tespitlerde bulundu.

İşte Dilmen'in o yorumları...

"Birkaç kez izlemem lazım"

"Golden 3-5 dakikaya kadar iki kadronun oynadığı oyun normaldi. Taç bizdendi, şundandı derken, Beşiktaşlı oyuncular tacı atmaya giderken, Diagne tacı kullandı. Yorum yapmayacağım, birkaç kez izlemem lazım."

"Cüneyt Hoca'ya çok net soruyorum"

"Ben Cüneyt [Çakır] Hoca'yla ilgili bir şey söyleyeceğim. 2 dakika 20 saniye ofsayt mı, değil mi diye bekledik. Bu pozisyonu 2 dakika 20 saniyede mi çözdünüz? Bu pozisyon aktif halde olduğu, yarım metreye yakın ofsayt olduğu belirli oyuncunun... Hemen şöyle yapacak 'Hocam yardımcı doğru görmüş devam.' Cüneyt Hoca'ya çok net soruyorum. 2 dakika 20 saniye niçin beklettin bizi?"

"Caner'e verilen kartın faul bile olmadığını gördüm"

"Kartlarda standart olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Dün Soldado'nun Veysel [Sarı]'yla olan mücadelesinde Halis Özkahya görmedi. VAR durdurdu, 'Kararı sen ver hoca' dedi. [Hakem] sarı verdi Veysel'e. Burada da oyunun son saniyesinde Bülent Yıldırım görmemiş olabilir ama Cüneyt Çakır görüyor onu. Atiba'nın pozisyonunda dirsek vuruyor Luyindama. Bizler bunu görüyoruz. Mesela ben Caner'e verilen kartın faul bile olmadığını gördüm."

"Artık hakemlik falan yapmasın"

"Türk futbolu hiçbir dönem hakemler açısından bu kadar kötü bir döneme denk gelmedi. Bülent Yıldırım'a Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın."