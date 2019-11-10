Rıdvan Dilmen: Papy Djilobodji'nin Adem Büyük'e yaptığı hareket kırmızı karttı

Galatasaray'ı daha istekli ve organize bulduğunu ifade eden Dilmen, ''Gaziantep'in Muslera'yı zorlayan hiç pozisyonu yok. Bu karşı Galatasaray'ın da 3-4 tane pozisyonu var, 2 tanesi gol oldu, Ömer'in çok şık bir vuruşu. Rakiplerle fazla fark yokken puanımı 19 yapayım dedi Galatasaray. İlk yarıda Galatasaray daha istekli, daha organize, daha güvenli, daha iyi oyunculardan kuruluydu. Ahmet Çalık, Lemina ve Ömer Bayram ilk yarıda en beğendiğim futbolcular.'' diye konuştu.

Djilobodji'nin kırmızı kart görmesi gerektiğinin altını çizen Dilmen, ''Papy Djilobodji'nin Adem'e hareketini hakem görmemiş olabilir, VAR'lık pozisyondu, kırmızı kart çıkması lazım.'' diye konuştu.

Maçın mutlak hakiminin Galatasaray olduğunu belirten usta yorumcu, "Cüneyt Çakır, beni uyuttu. Bitse de gitsek der gibi bir maç yönetti. Bu maç 3 gün, 3 gece oynansa Galatasaray kazanırdı. 2 gol atıyor, 2 topu direkten dönüyor, 3-4 pozisyon daha buluyor ve verdiği 1 pozisyondan fazlası yok" dedi.

Galatasaray adına önemli bir galibiyet olduğunu belirten Dilmen, "Madrid'de kötü skordan öte kötü bir oyun, travmatik bir maç vardı. Kriz ortamı sonrası Galatasaray adına ilaç niyetinde bir 3 puan oldu. Fatih Terim, oyuncuları ve yönetim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Maçta en beğendiği ismi de açıklayan Rıdvan Dilmen, "Ahmet Çalık, bana göre maçın en iyi oyuncusuydu bugün" dedi.

Sarı-Kırmızılıların şampiyonluğun ciddi bir adayı olduğunu belirten usta yorumcu, "19 puan aldığı için Galatasaray, şampiyonluğun ciddi adaylarındandır. Ligde puan barajı zaten düşük. Anadolu'da da puan almak artık çok kolay olmuyor" dedi.