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  3. Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'i çok severim ama şu an Fenerbahçe'ye gelmesin

Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'i çok severim ama şu an Fenerbahçe'ye gelmesin

Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'i çok severim ama şu an Fenerbahçe'ye gelmesin

Fenerbahçe'de uzun süredir Mesut Özil transferi için heyecan yaşanırken, Rıdvan yıldız oyuncunun transferinin mümkün olmadığını söyledi.

Mesut Özil'in maliyeti yüksek bir oyuncu olduğunu vurgulayan Dilmen, "Fenerbahçe Mesut Özil'e 12 milyon pound verecek takım mı, onu geçelim. Mesut'u çok severim şu an gelmesin zaten. Gurur duyduğumuz kardeşimiz. Vatanını seviyor, arada memleketine geliyor. Vatansever bir kardeşimiz" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 10 milyon dolara villa almış ve bu hareketin transferin habercisi olduğu konuşulmuştu.

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