Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe sol bek ve sol stoper oynayan transfer yapmalı, Kolarov gibi

“BENİM GÖRÜŞÜME GÖRE PENALTI”

“Bugün VAR'lık pozisyon yoktu, VAR'a gitmeden penaltı vermeliydi. Muriqi'nin penaltı pozisyonu gri pozisyon değil. Görüşü o kadar net ki hocanın, baş başalar. Görüyor olayı, VAR'a ne gerek var? Jailson, hakemi de kurtardı, yoksa herkes Muriqi pozisyonunu konuşurdu. O pozisyonda sağ taraftan orta gelince, Vedat ile defans arasında 3 metre var. Burada hiç tartışmadan penaltıyı vereceksin. Marcao'nun yaptığı saçmasapan bir penaltı var, bu o kadar olmasa da, penaltı. Benim görüşüme göre penaltı.

“FENERBAHÇE KESİNLİKLE SOL BEK ALMALI, KOLAROV GİBİ”

Fenerbahçe kesinlikle ve kesinlikle bir sol bek almalı. Sol bek alınca Dirar'ı sağda kullanabileceği için, oraya gerek yok gibi. Alacağı sol bek, sol stoper de kullanılmalı Kolarov gibi.

“FENERBAHÇE’NİN ADINI ŞUTÖR TAKIM KOYDUM”

Fenerbahçe en fazla ceza sahası dışından gol atan takım zaten. Attığı 33-34 golün en az10-12 tanesini ceza sahasından atmıştır. Fenerbahçe'nin adını şutör takım koydum.

“CENK TOSUN FENERBAHÇE’YE OLMAZ”

Orta sahada bir problem gözükmüyor. Yedek santrfor, kanatta da oynayabilecek, Kuyt, Cenk tarzı, problemsiz, Sow tarzı bir oyuncu olmalı. Cenk olmaz, Cenk oynamaya gelir. Kanatta da oynayabilecek, orta sahaya da gelebilecek bir oyuncu olmalı. 6 gün sonra takımın yeni sol bekinin çalışmaya başlaması lazım.

“ADIL RAMİ’Yİ GÖNDERİRLER”

Adil Rami'yi yollarlar. Bence kesinlikle stoper alınmalı ama öncelik sol bek.

“VEDAT 2-3 HAFTADIR İYİ DEĞİL”

Vedat Muriqi'yi 2-3 haftadır beğenmedim, biraz sallandı. Sakatlıktan falan da geldi, zor tabii.

“RİZESPOR KALECİSİ 2 GOLDE DE HATALI”

Ben Fenerbahçe puan kaybetmez diye düşünüyordum. Çok yağış vardı. Hem oyun durdu, hem yavaş paslar vardı. Rize'de vasat bir oyun ortaya çıktı. Fenerbahçe ağırlıklı bir oyun vardı ama çok yavaş ve pozisyon zenginliği azdı. Rizespor kalecisi Gökhan, 2 golde de hatalı bana göre. Jailson'un vuracağını tahmin etmedi.

“MHK BAŞKANI BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPAMAZ”

Bu haftaki maçlara baktığımda, hakemlerin performansını kötünün iyisi olarak beğendim. Bir MHK başkanı düşünün, bir kulüp kural hatası ile ilgili başvuru yapıyor. MHK Başkanı çıkıyor, kural hatası yok diyor, açıklama yapıyor. MHK Başkanı böyle bir açıklama yapmaz. 3-4 hakemin gideceği konuşulmaya başlandı ve bu her gün hakemlerin üzerinde baskı oldu.

ZORLU’DAKİ TOPLANTI

Nihat bey ve Ali bey ile olan AVM toplantısında Zekeriya beyin olması son derece yanlış bir olay. Son Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra, finallere kadar gitmiş hakeme ceza vermek, bugünü de etkiliyor.

“SİVAS İLK YARIYI LİDER BIRAKIR DESEK HAKARET EDERLERDİ”

Sivas'ın 11'ini koyun, sezonun ilk programını yapalım ve Sivas ilk yarıyı lider bitirir diyelim, ne hakaret ederler bize, 'toptan anlamıyor' derler.

“RIZA ÇALIMBAY VE OKAN BURUK MÜTHİŞ BAŞARILI”

Sivas Beşiktaş ile oynayacak, 4. hafta Başakşehir ile oynayacak, sonra hemen Trabzon'a gidecek. 2 tane başarılı teknik direktör görüyorum, Rıza Çalımbay müthiş başarılı, bir de Okan Buruk başarılı.