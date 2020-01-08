Ricardo Rodriguez'in menajeri konuştu: 'F.Bahçe'yi istiyor'

Trtspor'un haberine göre; Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca di Domenico, oyuncusunun Fenerbahçe'de oynamayı çok istediğini belirtti.
Gün içinde İtalya'dan gelen haberlerde ise tarafların anlaşma sağladığiddia edilmişti. Milan'ın bonservisiyle satmak istediği oyuncu için Sarı Lacivertliler ilk etapta kiralama formulünü öne sürüyor.
İsviçreli oyuncu bu sezon Milan formasıyla 5 Serie A maçına çıktı.
Sky Sports’a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Premier Lig’in lideri Liverpool, Uğurcan’ı istiyor. Bir başka deyişle Liverpool kalecisi benim kadromda!” açıklamasında bulundu.
ADI Chelsea’yle anılan Alex Telles, Porto formasıyla Portekiz Ligi’nde Aralık ayının en iyi sol beki seçildi.
ARAP basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray forması giyen Belhanda, Suudi Arabistan Ligi’ne gelmemek için çok yüksek fiyat çekiyor.
G.Saray’da kadro dışı bırakılan Fransız futbolcuya son olarak İngiliz ekibi talip oldu. Yakın zamanda onun da yeni adresi belli olacak. Böylece hem kontenjan hem de para yükü ortadan kalkacak.
Başakşehir ve 33 yaşındaki futbolcu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, “Eğer G.Saray’la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar” şeklinde konuştu.
Onyekuru transferi sonrası durumu tartışma konusu olan Hollandalı futbolcu için ülkesinden ve İngiltere’den talip çıktı. Oyuncunun menajeri Haatrecht, “Ajax, Babel’i 6 aylığına kiralamak istiyor” şeklinde konuştu.
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI’nda görev yapacak olan tüm hakemler İstanbul’daki Riva tesislerinde 45 gün kampa girecek.