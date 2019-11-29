Ricardo Rodriguez'in menajeri Galatasaray'ı açıkladı: Oyuncumun düşüncesi poztifi

Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, bu transfer için ilk somut adımlarını attı. Club Brugge ile oynanan maçla aynı gün Rodriguez'in menajeri Gianluca de Domenico'yu İstanbul'a çağıran yönetim, Milan'la da masaya oturmaya hazırlanıyor.

İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacak olan Cimbom, Nagatomo'yu da gözden çıkardı.

Japon yıldızın menajeri Tukada'ya "Nagatomo'ya devre arasında kulüp bul'' mesajı iletildi. Galatasaray'la görüşmelere başlayan Rodriguez ise forma şansı bulamadığı Milan'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

REFERANSI ÇALHANOĞLU

Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca de Domenico, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Oyuncumuzun Türkiye'ye karşı düşüncesi pozitif. Milan'da Hakan Çalhanoğlu, kendisine referans oldu. Bu önemli. Ricardo, Milan'da şu anda istediği süreyi alamıyor ve Türkiye'ye sıcak bakıyor. Elbette büyük bir kulübe transferini ister" dedi.

Milan'la 2021'e kadar sözleşmesi olan Rodriguez, bu sezon takımı ile sadece 4 maça çıktı. Toplamda 73 kez Milan forması giyen sol bek 1 gol attı ve 9 asist yaptı.

(Sabah)