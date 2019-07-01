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Ricardo Quaresma'nın yeni durağı Los Angeles Galaxy

Ricardo Quaresma'nın yeni durağı Los Angeles Galaxy

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan ve Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında yer almayan Quaresma’ya ABD’nin LA Galaxy takımı talip oldu. Los Angeles ekibinin Portekizli için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar’da 1 senelik daha mukavelesi bulunan, geleceği belirsizliğini koruyan Ricardo Quaresma’ya talip var... Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy’nin, Portekizli sağ kanat için temasa geçtiği öğrenildi. Dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimovic’in de formasını giydiği Los Angeles ekibinin 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla görüştüğü ve olumlu geri dönüş aldığı bildirildi.

Bu doğrultuda Galaxy’nin, gelecek sezon Abdullah Avcı’nın kadro planlamasında yer almayan Quaresma için Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. Fikret Orman ve kurmaylarının da bu transferde kolaylık sağlayacağı edinilen bilgiler arasında yer alırken, bu transferin Avusturya kampından önce bitmiş olması bekleniyor. Bu sezon 34 maça çıkan Q7, 4 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

(Fanatik)

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