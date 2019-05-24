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  3. Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş taraftarının yorumuna verdiği cevap gündeme oturdu

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş taraftarının yorumuna verdiği cevap gündeme oturdu

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş taraftarının yorumuna verdiği cevap gündeme oturdu

Ricardo Quaresma’nın bir Beşiktaş taraftarının kendisi için yaptığı yoruma verdiği cevap olay oldu.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın yarıştan koptuğu sezonda kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartla ve takım oyunundaki performansıyla taraftarların eleştirisini toplayan Ricardo Quaresma, Instagram’da bir taraftara hakaret etti.

Portekizli futbolcunun yaptığı paylaşıma kötü sözler söylemeden bir eleştiri getiren taraftara, Quaresma’dan “Söylediklerin tamamen b.ktan” cevabı geldi.

Taraftarın yaptığı eleştiri ise şu şekilde:

“Bu sezon en beğenmediğim performanslar kanat oyuncularından geldi desem abartmış olmam herhalde Quaresma yaşından dolayı olsa gerek adam eksiltemiyor eskisi gibi. Lens ise geçen sezondan beri beklenen performansı veremedi, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Uçan, kaçan, süratli, ceza alanına girebilen kanat oyuncuları transfer etmeliyiz.”

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Quaresma 3 gol atıp 11 de asist yaptı. Portekizli kanat oyuncusu 7 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü.

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