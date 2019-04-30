Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması! 'İnanmayın'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma gelen Beşiktaş'ta takımın yıldız isimlerinden Ricardo Quaresma'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Portekizli yıldızın yeniden ülkesine dönmek istediği ve sezonun tamamlanmasının ardından siyah beyazlılara veda edeceği iddialarına yanıt geldi. Quaresma, sosyal medya hesabından geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Quaresma'nın sezon sonunda Porto'ya transfer olacağı iddia edildi. Instagram hesabından dün gece canlı yayın yapan Quaresma, tercüman aracılığyıla kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Transferi hakkında da konuşan Portekizli yıldız, "Hakkımda çıkan haberler yalan. İnanmayın! Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Şenol Güneş'i seviyorum ve ona büyük saygı duyuyorum." dedi.

Quaresma bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıktı ve 17 gole direkt etki etti. Portekizli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)