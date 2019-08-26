Ricardo Quaresma, Los Angeles Galaxy ile anlaşmak üzere

SPOR GÜNDEMİ

Sabahın erken saatlerinde anlaşma sağlandı Sabahın erken saatlerinde anlaşma sağlandı Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.

Cimbom sessiz sedasız işi bitiriyor Cimbom sessiz sedasız işi bitiriyor Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.

'Galatasaray 10 kişiydi o girince 9 kişi oldu' 'Galatasaray 10 kişiydi o girince 9 kişi oldu' Konyaspor maçında 10 dakika sahada kalan Selçuk İnan büyük bir tepki topladı.

El Kabir'in başına gelenler El Kabir'in başına gelenler ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.

Taraftarlar muradına eriyor! Özel jetle geliyor Taraftarlar muradına eriyor! Özel jetle geliyor Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Radamel Falcao, transferi bu hafta bitiyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların aylardır yolunu gözlediği Kolombiyalı golcü, cuma günü İstanbul’a ayak basacak.

Yıldız oyuncu Ali Koç'un özel jetiyle gelecek Yıldız oyuncu Ali Koç'un özel jetiyle gelecek Marsilya ile 6 milyon Euro'ya anlaşan Fenerbahçe, ödeme planının da netleşmesinden sonra Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirip imza attıracak.