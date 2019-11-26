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  3. Ricardo Quaresma: Beşiktaş başkanı ayrılmamı istedi

Ricardo Quaresma: Beşiktaş başkanı ayrılmamı istedi

Ricardo Quaresma: Beşiktaş başkanı ayrılmamı istedi

Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılış süreciyle ilgili 'Beşiktaş başkanı benim ayrılmamı istedi. Teknik heyetin bu durumla bir alakası yok.' dedi

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılış süreciyle ilgili ''Beşiktaş başkanı benim ayrılmamı istedi. Teknik heyetin bu durumla bir alakası yok.'' dedi

İşte Quaresma'nın açıklamalarından satır başları:

''Böyle bir kulüpte kaptanlığa getirilmek benim için büyük bir gurur'' dedi.

''Süper Lig çok rekabetçi bir lig. Her maça tam konsantrasyonla çıkmanız  gerekiyor. Yoksa beklemediğiniz kayıplar alabiliyorsunuz.''

''Büyük takımların bu sezon istikrarlı olmayan bir gidişleri var, diğer takımlar ise iyi sonuçlar alıyor.''

''Şampiyonluk için sürpriz yaşabilir. Sivasspor, Alanyaspor gibi takımların bu performansının ne kadar süreceği önemli.''

''Emre Belözoğlu, yaşına göre harika futbol oynuyor. Yabancılarda ise Sosa, oldukça beğendiğim bir oyuncu.''

''Cristiano Ronaldo'yla sohnetimiz olmadı ama her zaman Türk oyuncuları Avrupa'da görmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir ligimiz var, buradan çıkan oyuncuları Avrupa'nın büyük takımlarında görmek beni çok mutlu ediyor."

''Beşiktaş maçlarını takip ediyorum, her zaman takip edeceğim. Belki oradan ayrılış şeklim doğru değildi ama benim için özel bir kulüp.''

''Beşiktaş başkanı benim ayrılmamı istedi. Teknik heyetin bu durumla bir alakası yok. Artık bu konuyla ilgili de konuşmak istemiyorum.''

''Beşiktaş taraftarına saygısızlık yapmamak için 'Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamam' dedim. Beşiktaş ve Porto benim hayatımda en özel iki takım, her zaman öyle olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve her şeyimi sahaya koyacağım Beşiktaş karşısında da ama gol atarsam tabii ki sevinmeyeceğim."

''Beşiktaş maçı benim için özel olacak ama her zaman olduğu gibi takımımın başarısı için ter dökeceğim''

''Türkiye Milli Takımı'nı Euro 2020'de izleyebilecek olmaktan memnunum. Birkaç yıldır şampiyonalarda yer almıyordu Türkiye. Şenol Güneş'i tebrik ederim. Çok büyük ve önemli bir teknik adam. Tüm ülkenin teşekkür etmesi lazım ona, çok önemli işler yaptı. "Fransa'yla iki maç oynayıp yenmek ve berabere kalmak çok saygı duyulması gereken bir iş. Şenol Güneş'i sevdiğim için, bende özel bir yeri olduğu için böyle demiyorum çünkü sergilenen performans ve alınan sonuçlar ortada."

(TRT Spor)


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