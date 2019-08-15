Ribery sürprizi

AKŞAM
Daha önce Türkiye’de G.Saray forması giyen Fransız oyuncunun Kanarya’nın teklifi ne sıcak baktığı belirtildi. Şu anda kulüpsüz olan Ribery’ye, PSV ve birçok Arap kulübünden teklif var.
Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu iddia edilen yıldız golcü Michy Batshuayi Roma'ya transfer oluyor.
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği N'Zonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü.
Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.
Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor deplasmanında takımının yanında olamayacak.
Medipol Başakşehir’in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine sadece Galatasaray’la temsil edilecek Türkiye, Avrupa’nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.
Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edilen Arturo Vidal, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Barcelona’nın 32 yaşındaki yıldızı, kendisine ‘Come to Beşiktaş’ yazan bir takipçisinin paylaşımını beğendi.