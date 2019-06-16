Ribery sinyali verdi

AKŞAM

G.SARAY’IN da ilgilendiği ve Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Ribery, Fransız basınına röportaj verdi. 36 yaşındaki kanat oyuncusu, “İki sezon daha oynamak istiyorum. Parayı her yerde kazanabilirim ama yeni hedefe ihtiyacım var. Önümde önemli bir karar var. Yalnızca kendimi değil eşimi ve beş çocuğumu da düşünmeliyim” dedi. Hala üst seviyede oynayabileceğini söyleyen Ribery, “Adrenaline ihtiyacım var. Bir gün yorgun hissedersem o zaman bırakırım” dedi.

SHEFFİELD UNiTED’I GERİ ÇEVİRDİ

Fransız basınına göre; Premier Lig’e yeni yükselen Sheffi eld United’ı geri çeviren tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamada büyük takımlarda forma giymek istediğini yineledi. Geçtiğimiz günlerde Ribery’nin kardeşi, agabeyiyle fotoğrafını paylaşırken, aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri koymuştu. G.Saray taraftarlarının sorularına ise, “Her şey olabilir” yanıtını vermişti. Ribery’nin G.Saray’la Devler Ligi’nde boy göstermek istediği öğrenildi. Yıllar sonra Ribery yeniden Aslan olabilir.