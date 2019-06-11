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11 Haziran 2019 Salı 14:38 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:38

Riad Bajic yeniden Konyaspor'da

Riad Bajic yeniden Konyaspor'da

Konyaspor, bonservisi Udinese’de bulunan eski oyuncusu Riad Bajic’i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Daha önce yeşil-beyazlı formayla yıldızlaşan ve İtalya Serie A takımı Udinese’ye satılan Riad Bajic Konyaspor'a geri dönüyor. Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Bajic ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Bajic’in 13 Haziran Perşembe günü Konya’ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Gerdi bıraktığımız 2 sezonu Başakşehir’de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor’da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.

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