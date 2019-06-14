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  3. Riad Bajic resmen Konyaspor'da

Riad Bajic resmen Konyaspor'da

Riad Bajic resmen Konyaspor'da

Konyaspor Kulübü, Medipol Başakşehir'de kiralık oynayan İtalyan ekibi Udinese oyuncusu Riad Bajic ile satın alma opsiyonlu 1 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Başakşehir'de forma giyen Riad Bajic ile satın alma opsiyonu Konyaspor Kulübünde olmak üzere 1 yıllık mukavele imzaladığı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan başkan yardımcısı Osman Koçak, Riad Bajic'in tekrar yeşil-beyazlı formayı giyecek olmasından son derece mutlu olduğunu belirtti.

Boşnak oyuncu Bajic ise Konyaspor'un kendisinin ikinci evi olduğunu söyledi.

Tekrar yeşil-beyazlı formayı giyecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten Bajic, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnanıyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz, bunun için buradayım. Daha önce de söylemiştim Konyaspor taraftarı Türkiye’deki en iyi taraftarlardan bir tanesi. Onlarla tekrardan gol kutlama fırsatım var bundan dolayı da çok mutluyum. Hedefim her zaman çok yüksek ve ben de performansımla bu hedefe yardımcı olacağım. Önemli olan kulübün hedefi ama ben de bunun bir parçası olarak başarılı olursam çok mutlu olacağım. Tekrar bu statta bu taraftarın önünde oynamak benim için çok büyük bir zevk olacak. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Riad Bajic, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da Süper Lig'de Konyaspor formasını giymişti.

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