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aksam.com.tr
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:49
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:49

Rennes, Vida'ya talip oldu fakat Hırvat yıldız bu teklifi kabul etmedi

Rennes, Vida'ya talip oldu fakat Hırvat yıldız bu teklifi kabul etmedi

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Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Ligue 1 ekibi Rennes'in teklifini reddetti.

Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida, Fransa'nın Rennes kulübünün kendisine yaptığı teklifi yetersiz buldu.

Beşiktaş'tan senede 3 milyon avro kazanan Hırvat futbolcuya Rennes'in 1,8 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Vida'nın Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Brezilya basınında çıkan haberlerde Palmeiras'ta forma giymek istemeyen santrfor Miguel Borja için Beşiktaş devrede.

Yirmi altı yaşındaki golcünün Avrupa'da forma giymek istediği ve Beşiktaş'a sıcak bakacağı ifade edilirken siyah-beyazlıların kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

Yeni sezonda siyah beyazlı takımda Victor Ruiz ile ikili olacak olan Vida, geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 38 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti.

(Türkiye)

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