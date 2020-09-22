Rennes ile Trabzonspor arasında Uğurcan Çakır için kıran kırana pazarlık

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Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.

İngiliz devi Chelsea, Rennes’in file bekçisi Edouard Mendy’nin transferinde son aşamaya geldi. Ada basınına göre taraflar bonuslar dahil 30 milyon Euro’luk bir rakama anlaşacak.



RENNES’DEN 12+3 MİLYON EURO + SONRAKİ SATIŞTAN PAY TEKLİFİ

Bu gelişmenin üzerine Fransız ekibi hemen kaleci arayışlarına geçerken, Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır için kapıyı çaldılar. Daha önce menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan Rennes, 12+3 milyon Euro’luk resmi bir teklif sundu. Ayrıca sonraki satıştan pay da önerildi.

TRABZONSPOR 25 MİLYON EURO İSTİYOR ANCAK…

Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise 25 milyon Euro ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse, bonservis fiyatı 20 milyon Euro civarına inebilir. Karadeniz ekibi, Rennes Kulübü’nün teklifi yükseltmesini bekliyor.