Recep Niyaz'dan 'Fenerbahçe' isyanı!

Hiçbir zaman, "Fenerbahçe'ye transferim hataydı" sözünü söylemediğini ifade eden Recep, sosyal medya hesabından, "Yine kendini bilmezin biri kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı da çıkarmaya çalışıyor. Neymiş, Fenerbahçe'ye transferim için 'Hataydı' demişim. Bari şu dönemde beyniniz dilinize hükmetsin. Hükmetsin ki doğru olmayanları yazmayın! Gereksiz yalan haberlerle de gündemi meşgul etmeyin" ifadelerini kullandı.
27 NİSAN PAZARTESİ TOPBAŞI
Denizlispor'un koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacağı açıklandı. Teknik direktör Bülent Uygun, bu sürede herkesin sağlığına dikkat edeceğini ve çalışmaların evden devam edeceğini açıkladı. Uygun, "Elimizden geldiği kadarıyla takımı hazır tutmaya çalışıyoruz. Ancak evden idman yöntemi ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Futbolcuların fiziksel durumları düşmemeli ancak herkes elinden gelen gayretin fazlasını gösteriyor" yorumunu yaptı.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde yer alan Johan Mojica, Girona'dan ayrılmak istiyor. İspanya basınında yer alan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı sol bek için bir kez daha girişimlere başladı.