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10 Haziran 2019 Pazartesi 12:24 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:24

Recep Niyaz Denizlispor'da kalıyor

Recep Niyaz Denizlispor'da kalıyor

SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Denizlispor'da Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir gibi kulüplerin gündemine giren orta saha oyuncusu Recep Niyaz, 2019-2020 sezonunda da yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük rol oynayan Recep'i kesinlikle bırakmayacaklarını söyledi. Recep'in sözleşmeli futbolcuları olduğunu ifade eden Fırat, "Oyuncumuzdan çok memnunuz. Kendisi de yuvası gördüğü Denizlispor'da çok mutlu. Gelecek sezon Recep Süper Lig'de yeşil-siyahlı formayı başarıyla terletecektir, Yine takıma önemli katkılar verecektir" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Ali Fırat, "Şu ana kadar iç transferde sadece sol bekimiz Keremcan'la sözleşme yeniledik. Oyuncularımızdan Aissati ve Stachkowiak'a son tekliflerimizi sunduk. Kendilerinden cevap bekliyoruz. Tatil bitişi dış transfer çalışmalarına da ağırlık vereceğiz. Sosyal medyada birçok oyuncuyla anlaştığımız yazılıyor. Taraftarımız bu tarz haberlere itibar etmemeli. Resmi imza atılmadan transfer gerçekleşmez. Görüştüğümüz oyuncular elbette var ancak şu ana kadar kesin anlaşma yaptığımız biri yok. Bütçemize göre sağlam adımlar atarak takviye gerçekleştireceğiz" dedi. 

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