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  3. Real Madrid'in Galatasaray maçı kandrosunda 5 eksik bulunuyor

Real Madrid'in Galatasaray maçı kandrosunda 5 eksik bulunuyor

Real Madrid'in Galatasaray maçı kandrosunda 5 eksik bulunuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak 4. karşılaşmada Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid'in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Zinedine Zidane, kulüpteki geleceği tartışılan Gareth Bale'in yanı sıra, James Rodriguez, Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz'ı Galatasaray maçı kafilesine dahil etmedi.

İspanyol ekibinin kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Kaleci

Courtois, Areola, Altube

Defans

Dani Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha

Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet

Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Rodrygo

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