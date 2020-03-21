Real Madrid'in eski başkanı Sanz, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.