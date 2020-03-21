Real Madrid'in eski başkanı Sanz, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (covid-19) can almaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Koronavirüs'e yakalanan Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kendisinin ve sevgilisinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının duyurulmasından sonra kendilerine destek veren spor camiasına teşekkür etti.
Kulüpler Birliği Vakfı, bazı oyuncularında ve idari personellerinde koronavirüs şüphesi tespit edilen Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajını iletti.
AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.