Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz koronavirüse yakalandı

İspanya’yı ciddi anlamda etkileyen corona virus Real Madrid’i sarsmayı sürdürüyor.
Real Madrid’in eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz’da corona virüs çıktığı açıklandı. 76 yaşındaki eski başkanın semptomların belirmesiyle doktor kontrolüne girdiği ve testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.
Hemen karantinaya alınan Lorenzo Sanz’ın tedavisinin başladığı bildirild
UEFA, EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı. UEFA ayrıca Devler Ligi finalinin 27 Haziran'da, Avrupa Ligi finalinin 2021'Eise 24 Haziran'da oynanmasını teklif etti.
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
Spor Toto Süper Lig erteleme maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor... İşte iki takımın da ilk 11'leri.
İtalyan ekibi Juventus'ta Blaise Matuidi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA ve 55 üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği telekonferans toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklama yapacak.
Juventuslu milli futbolcumuz Merih Demiral, Euro 2020'nin, COV-19 tedbirleri gerekçesiyle Euro 2021'e ertelenmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu
UEFA, TFF de dahil 55 temsilcisiyle birlikte telekonferans ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının futbol dünyasında oluşturduğu sorunların ele alındığı toplantıda bu yıl içinde düzenlenecek tüm turnuvaların son durumu tartışıldı. Bu bağlamda EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ise 'koronavirüs tehdidi sona erene kadar' askıya alındı.