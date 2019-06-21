Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8148
  • 6,5804
  • 259.457
  • 93.939
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Real Madrid'in B takımı Real Madrid Castilla, Raul Gonzales'e emanet

Real Madrid'in B takımı Real Madrid Castilla, Raul Gonzales'e emanet

Real Madrid'in B takımı Real Madrid Castilla, Raul Gonzales'e emanet

Real Madrid, efsane oyuncularından Raul Gonzalez'in gelecek sezon B takımı Real Madrid Castilla'yı çalıştıracağını duyurdu.

Real Madrid'in B takımı Real Madrid Castilla'yı İspanyol futbolunun efsane ismi Raul Gonzales çalıştıracak. 

İspanya Segunda B Ligi 1. Grup'ta yer alan Castilla, geçen sezon play-off'larda Cartagena'ya elenerek bir üst lige yükselememişti. 

Günümüzde Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Zidane Zidane da antrenörlük kariyerine Real Madrid Castilla'da başlamıştı. 

Raul, daha önceki süreçte Cadete B ve Juvenil B takımlarını çalıştırmıştı.

323 golle Cristiano Ronaldo'dan sonra Real Madrid'in en golcü ikinci ismi olan Raul, İspanyol ekibi ile 3 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga, 4 İspanyol Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Kariyerinde son olarak New York Cosmos forması giyen Raul, 2015 yılında futbolu bıraktı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sete böyle gitti! Elindeki detaya dikkat
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Berkay Arda Turan'a çağrı yaptı: Arda'nın yapması gereken tek şey var...
<p>Sabahları uykumu alamadan uyanınca ben</p>

Bu Sabah da Erken Uyandık

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler