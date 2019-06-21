Real Madrid'in B takımı Real Madrid Castilla, Raul Gonzales'e emanet

Real Madrid'in B takımı Real Madrid Castilla'yı İspanyol futbolunun efsane ismi Raul Gonzales çalıştıracak.

İspanya Segunda B Ligi 1. Grup'ta yer alan Castilla, geçen sezon play-off'larda Cartagena'ya elenerek bir üst lige yükselememişti.

Günümüzde Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Zidane Zidane da antrenörlük kariyerine Real Madrid Castilla'da başlamıştı.

Raul, daha önceki süreçte Cadete B ve Juvenil B takımlarını çalıştırmıştı.

323 golle Cristiano Ronaldo'dan sonra Real Madrid'in en golcü ikinci ismi olan Raul, İspanyol ekibi ile 3 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga, 4 İspanyol Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Kariyerinde son olarak New York Cosmos forması giyen Raul, 2015 yılında futbolu bıraktı.