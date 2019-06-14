Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,891
  • 6,6239
  • 255.435
  • 90.621
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Real Madrid, 'Yeni Messi' olarak gösterilen Takefusa Kubo'yu renklerine bağladı

Real Madrid, 'Yeni Messi' olarak gösterilen Takefusa Kubo'yu renklerine bağladı

Real Madrid, 'Yeni Messi' olarak gösterilen Takefusa Kubo'yu renklerine bağladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen ve Tokyo Kulübünde forma giyen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu transfer etti.

Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kubo'nun önümüzdeki sezon Real Madrid Castilla'da oynayacağı bildirildi.     

Genç orta saha oyuncusu, 9 Haziran'da Japonya ile El Salvador'un karşılaştığı dostluk maçında ilk kez A milli olmuştu. Bu sezon takımı Tokyo ile 16 maça çıkan Japon orta saha, 5 kez ağları sarstı.     

Öte yandan, Barcelona genç futbolcuyu 2014 yılında renklerine bağlamasına karşın, 18 yaş altı transfer olduğu için FIFA tarafından sözleşme iptal edilmiş ve Kubo 1 yıl sonra Japonya'ya geri dönmüştü.     

Transfer döneminin en dikkat çeken kulübü olan Real Madrid, Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eden Militao ve Rodrygo Goes'u renklerine katmış, bu oyuncular için toplam 303 milyon avro bonservis ödemişti.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti boşanma öncesi mutlu görüntülendi
Ajda Pekkan'ın villası satılamayınca müzeye döndü
<p>Fatih´te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye at

Fatih´te Kapkaç Kovalamacası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dağların arasındaki krater gölleri cezbediyor

Pençe Harekatı'nda imha edilen mağara sayısı 118'e çıktı