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  3. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Paul Pogba ile buluştu

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Paul Pogba ile buluştu

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Paul Pogba ile buluştu

Zinadine Zidane ile Paul Pogba'nın Dubai'de görüştüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yaz döneminde Real Madrid Paul Pogba'yı renklerine katmak için büyük bir çaba sarfetmiş ancak başarılı olamamıştı.

Zinadine Zidane milli arada Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan bir konferansa katılım göstermek amacıyla Dubai'ye gitti.

Bu sırada yıldız futbolcu Paul Pogba'nında rehabilitasyon sürecini Dubai'de geçirdiği öğrenen Fransız teknik adam, oyuncuyla bir buluşma ayarladı.

The Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Paul Pogba gelecekte Real Madrid'e katılmaya sıcak bakıyor.

Bugüne kadar yaptığı denemelerde başarılı olamayan Real Madrid'in oyuncu için şansını bir kez daha deneyeceği belirtildi.

Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın yaptığı açıklamaya göre ise, oyuncunun Manchester United'tan ayrılarak yeni bir sayfa açmaya istekli olduğu belirtildi.

Paul Pogba, Manchester United formasıyla 148 maça çıkarken 31 gol, 31 asistlik bir istatistik yakalamayı başardı.

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