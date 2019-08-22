Real Madrid, Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına kiraladı

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, Mallorca ile Takefusa Kubo'nun geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği Tokyo ile 16 maça çıktı ve 5 kez ağları sarstı.
Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Muricio Isla, antrenmanda sakatlandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz transferinden vazgeçti. Sarı Kırmızılılar, Jackson Martinez'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin Milan'dan istediği fakat transferini bir türlü bitiremediği Diego Laxalt, Atalanta'ya imza atmak üzere.
Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya'ya yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı Lacivertlilerin 7 milyon Euro civarında bu transferi bitirebileceği iddia edildi.
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.
Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen açıkladı
Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.