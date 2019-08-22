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aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:00
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:04

Real Madrid, Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına kiraladı

Real Madrid, Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına kiraladı

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına Mallorca'ya kiraladı.

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, Mallorca ile Takefusa Kubo'nun geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği Tokyo ile 16 maça çıktı ve 5 kez ağları sarstı.

 

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