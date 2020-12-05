Real Madrid, Sevilla deplasmanından sağ çıktı

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Real Madrid galibiyeti, 56. dakikada Sevilla'nın Faslı futbolcusu Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı golle geldi.
Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Real Madrid, ligde üç hafta sonra galibiyet aldı.
Ligde bir maç eksiği olan Real Madrid puanını 20'ye çıkarırken, Sevilla 16 puanda kaldı.
Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.
Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu.
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, 3-0 kazandıkları ve 1 gol attığı Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.