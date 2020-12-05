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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:06
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Real Madrid, Sevilla deplasmanından sağ çıktı

Real Madrid, Sevilla deplasmanından sağ çıktı

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AA

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Real Madrid galibiyeti, 56. dakikada Sevilla'nın Faslı futbolcusu Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Real Madrid, ligde üç hafta sonra galibiyet aldı.

Ligde bir maç eksiği olan Real Madrid puanını 20'ye çıkarırken, Sevilla 16 puanda kaldı.

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