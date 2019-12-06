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  3. Real Madrid reklam filmiyle Türkiye'nin tanıtımını yapacak

Real Madrid reklam filmiyle Türkiye'nin tanıtımını yapacak

Real Madrid reklam filmiyle Türkiye'nin tanıtımını yapacak

Real Madrid, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı anlaşma sonrası artık antrenmanlara formalarında Türkiye reklamıyla çıkacak..

İspanyol devi Real Madrid ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan anlaşma hakkında Marca gazetesinin yayınladığı detaylara göre eflatun beyazlı kulüp, 12 milyon euro karşılığında antrenman formalarında Türkiye tanıtımı yapacak.

Yapılan anlaşmanın süresi hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak, Real Madrid gibi dev bir kulübün Türkiye'nin tanıtımını yapmasıyla turizmde olumlu bir etki oluşacağını söylemeye gerek bile yok...

DİĞER DEVLERE FARK ATTI

Fly Emirates firmasıyla hali hazırda 2022 yılına kadar senelik 70 milyon euro'luk anlaşması bulunan Real Madrid, bu anlaşma sonrası Avrupa'nın diğer devlerine de fark attı.

Reklam anlaşmaları sıralamasında Real Madrid'in ardından Chevrolet ile 62 milyon euro'luk anlaşma imzalayan Manchester United, Rakuten ile 55 milyon euro'ya anlaşan Barcelona yer alıyor.

(Fotomaç)


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