Real Madrid Mbappe için gözünü kararttı: 200 milyon Euro

Fransız ekibi PSG’nin, geçtiğimiz hafta sonu Montpellier’i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Kylian Mbappe’nin oyundan çıkarken sergilediği davranışlar dikkatlerden kaçmamıştı. Ev sahibi ekibin 5-0 kazandığı maçın 68. dakikasında yerini Mauro Icardi’ye bırakan Mbappe, oyundan çıktığı için oldukça mutsuzdu. Paris temsilcisinin teknik direktörü Thomas Tuchel, sinirlenen oyuncusuyla konuşmaya çalıştıysa da genç yıldız sakinleşmeden yedek kulübesindeki yerini aldı.
Tuchel, “Birinin kimin oyundan çıkacağına ve kimin oyuna gireceğine karar vermesi gerekiyor, işte bu kişi benim” derken, özür dilemeyeceğini ifade eden genç yıldızın için ise Real Madrid devreye girdi.
Olmazsa B planı Salah
Real’de teknik direktör Zinedine Zidane’ın uzun süredir açıkça istediği 21 yaşındaki hücum oyuncusu için Başkan Florentino Perez’in tüm imkanları seferber edeceği konuşuluyor. Mbappe’nin PSG’de kalmasının zor olduğu öne sürülürken, sözleşmesi 2022’de bitecek olan Mbappe için 200 milyon Euro (1.3 milyar TL) civarında bir bonservis bedeli teklif edileceği gelen haberler arasında yer alıyor. Eğer Los Galacticos, Mbappe’yi alamazsa, B planının ise Liverpool’dan Muhammed Salah olduğu bildirildi.
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