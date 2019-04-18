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Real Madrid için çılgın iddia

Real Madrid için çılgın iddia

Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Fabio Capello, İspanyol devinin yaz transferine 500 milyon euro harcayabileceğini duyduğunu söyledi.

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Bu sezon büyük bir hayalkırıklığı yaşatan Real Madrid'in yaz transfer döneminde büyük bir harcama yapabileceği düşünülüyordu. Bir dönem İspanyol devini de çalıştıran Fabio Capello'nun iddiaları ise çok konuşulcak türden.

İtalyan teknik adam geçtiğimiz günlerde Barcelona'da bulunduğunu belirtirken, Real Madrid'in transfer döneminde 500 milyon euro harcayabileceğini duyduğunu söyledi.

Sky Sports Italy'e konuşan deneyimli teknik adam, "Barcelona'daydım ve bu yıl transfere Real Madrid'in 500 milyon euro harcayacağını söyledim. Bu bilgi Real Madrid hakkında çok şey bilen birinden geldi" ifadelerini kullandı.

SEZON SONU BÜYÜK DEĞİŞİM YOLDA

Bu sezon 3. teknik direktörüyle çalışan Real Madrid, şampiyonluk yarışından erken koparken Kral Kupası'nda yarı finalde Barcelona'ya, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda Ajax'a elenmişti. Eflatun beyazlıların Eden Hazard ve Paul Pogba ile ilgilendiği konuulurken Gareth Bale'ı da satarak transfere kaynak yaratması bekleniyor.

(Goal)

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