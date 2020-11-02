Real Madrid forması giyen Eder Militao, koronavirüse yakalandı

SPOR GÜNDEMİ

Terim'den Arda Turan kararı Terim'den Arda Turan kararı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.

Başakşehir'in Avrupa maçına İtalyan hakem Başakşehir'in Avrupa maçına İtalyan hakem Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir-Manchester United maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Erol Bulut'un en güvendiği isim Tisserand Erol Bulut'un en güvendiği isim Tisserand Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.

İşte Galatasaray'ın 2021 yılındaki ilk transferi İşte Galatasaray'ın 2021 yılındaki ilk transferi Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çebi: '8 milyon euro cebimizde kaldı' Çebi: '8 milyon euro cebimizde kaldı' Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde futbol takımında 8 milyon Euro tasarruf sağladıklarını belirtti. Gelecek için umutlu konuşan Çebi, "Kalıcı başarılar uzak değil" dedi.