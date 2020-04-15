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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 21:22
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 21:22

Real Madrid efsanelerinden koronavirüse karşı destek

Real Madrid efsanelerinden koronavirüse karşı destek

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İspanyol ekibi Real Madrid'in eski futbolcu ve basketbolcuları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen açık artırmada kişisel eşyalarını satışa sunacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, açık artırmaya çıkacak ürünler arasında Roberto Carlos'un kramponları, Iker Casillas'ın eldivenleri ve Fernando Hierro'nun forması da yer alacak.

24 Nisan Cuma günü internet üzerinden yapılacak müzayededen elde edilecek gelir, koronavirüsle mücadele için oluşturulan fona aktarılacak.

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Real Madrid efsanelerinden koronavirüse karşı destek
Real Madrid efsanelerinden koronavirüse karşı destek

Real Madrid efsanelerinden koronavirüse karşı destek

İspanyol ekibi Real Madrid'in eski futbolcu ve basketbolcuları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen açık artırmada kişisel eşyalarını satışa sunacak.
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