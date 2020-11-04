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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 07:41
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Real Madrid Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

Real Madrid Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid, evinde İtalyan ekibi Inter ile 3. hafta maçlarında karşılaştı. Real Madrid, karşılaşmadan 3-2'lik sonuçla galip ayrıldı.

Real Madrid, 2-0 önde geçtiği karşılaşmada Inter'in 2-2'yi bulmasına engel olamadı ancak bitime 10 dakika kala galibiyeti getiren golü atmayı başardı.

İspanyol ekibi, 25'te Benzema ve 33'te Sergio Ramos'un golleriyle 2-0 öne geçti. 35'te Lautaro Martinez farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Inter, ikinci yarıda Real Madrid'in üzerine daha fazla gelmeye başladı. 68. dakikada Perisic, skoru 2-2 yapan golü attı.

Zinedine Zidane'ın 64. dakikada oyuna aldığı Vinicius Jr ve Rodrygo ikilisi, Real Madrid'e galibiyeti getiren golün mimarları oldular. 80. dakikada Vinicius'un ortasında Rodrygo, attığı golle skoru 3-2 yapmayı başardı.

Real Madrid, 90 dakikadan galip ayrılan taraf oldu.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Real Madrid, 4 puanla ikinci sıraya yükseldi. Inter ise 2 puanla son sırada kaldı. 

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