Real Madrid Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

Real Madrid, 2-0 önde geçtiği karşılaşmada Inter'in 2-2'yi bulmasına engel olamadı ancak bitime 10 dakika kala galibiyeti getiren golü atmayı başardı.
İspanyol ekibi, 25'te Benzema ve 33'te Sergio Ramos'un golleriyle 2-0 öne geçti. 35'te Lautaro Martinez farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
Inter, ikinci yarıda Real Madrid'in üzerine daha fazla gelmeye başladı. 68. dakikada Perisic, skoru 2-2 yapan golü attı.
Zinedine Zidane'ın 64. dakikada oyuna aldığı Vinicius Jr ve Rodrygo ikilisi, Real Madrid'e galibiyeti getiren golün mimarları oldular. 80. dakikada Vinicius'un ortasında Rodrygo, attığı golle skoru 3-2 yapmayı başardı.
Real Madrid, 90 dakikadan galip ayrılan taraf oldu.
Gruptaki ilk galibiyetini alan Real Madrid, 4 puanla ikinci sıraya yükseldi. Inter ise 2 puanla son sırada kaldı.
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