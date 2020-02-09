Real Madrid deplasmanda farka gitti

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım 14. dakikada Unai Garcia ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, art arda Isco (Dk. 33) ve Sergio Ramos (Dk. 38) ile bulduğu gollerle skoru lehine çevirerek, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarı, Osasuna'nın beraberlik arayışlarına defansta iyi karşılık veren eflatun- beyazlılar 85. dakikada Lucas Vazquez ile farkı ikiye çıkardı.
Maçta 90+2. dakikada Luka Jovic ile bir kez daha rakip ağları havalandıran Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Bu skorla puanını 52'ye çıkaran Real Madrid, 1 maçı eksik Barcelona'nın (46) önünde haftayı lider kapatmayı garantiledi. Osasuna ise 28 puanda kaldı.
Diğer yandan, Osasunalı taraftarlar, attığı gol sonrasında Real Madrid kaptanı Sergio Ramos aleyhine "Ramos öl" şeklinde tezahürat yaparak, futbolcuya doğru tribünden çakmak fırlattı.
Bu arada, takımdan ayrılmak istediği gerekçesiyle Real Madrid'de sezon başından beri tartışma konusu olan Gareth Bale, 4 maç sonra kadroya alınarak ilk 11'de sahaya çıktı.
Real Madrid'de son olarak 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e karşı oynayan ve uzun süren sakatlıktan çıkarak bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayan Eden Hazard ise henüz tam hazır olmadığı için kadroya alınmadı.
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