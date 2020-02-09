  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 20:22
  • |
  • 09 Şubat 2020 Pazar 20:22

Real Madrid deplasmanda farka gitti

Real Madrid deplasmanda farka gitti

Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım 14. dakikada Unai Garcia ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, art arda Isco (Dk. 33) ve Sergio Ramos (Dk. 38) ile bulduğu gollerle skoru lehine çevirerek, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı, Osasuna'nın beraberlik arayışlarına defansta iyi karşılık veren eflatun- beyazlılar 85. dakikada Lucas Vazquez ile farkı ikiye çıkardı.

Maçta 90+2. dakikada Luka Jovic ile bir kez daha rakip ağları havalandıran Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 52'ye çıkaran Real Madrid, 1 maçı eksik Barcelona'nın (46) önünde haftayı lider kapatmayı garantiledi. Osasuna ise 28 puanda kaldı.

Diğer yandan, Osasunalı taraftarlar, attığı gol sonrasında Real Madrid kaptanı Sergio Ramos aleyhine "Ramos öl" şeklinde tezahürat yaparak, futbolcuya doğru tribünden çakmak fırlattı.

Bu arada, takımdan ayrılmak istediği gerekçesiyle Real Madrid'de sezon başından beri tartışma konusu olan Gareth Bale, 4 maç sonra kadroya alınarak ilk 11'de sahaya çıktı.

Real Madrid'de son olarak 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e karşı oynayan ve uzun süren sakatlıktan çıkarak bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayan Eden Hazard ise henüz tam hazır olmadığı için kadroya alınmadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Okan Buruk: Zirveye yakışan bir mücadele oldu

title

Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı

title

Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

SPOR GÜNDEMİ

Kasımpaşa-Galatasaray CANLI ANLATIM
Kasımpaşa-Galatasaray CANLI ANLATIM

Kasımpaşa-Galatasaray CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kasımapaşa deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı
Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı

Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı

Galatasaray'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, Kasımpaşa maçında önemli bir gelir elde etti.

F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın...
F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın...

F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın...

Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında yaşananların ardından öfke dinmiyor.

Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi
Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi

Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi

Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler." dedi.

Başakşehir kaçtı, Sivasspor yakaladı
Başakşehir kaçtı, Sivasspor yakaladı

Başakşehir kaçtı, Sivasspor yakaladı

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele Yatabare ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ünal Karaman Süper Lig'e geri dönüyor
Ünal Karaman Süper Lig'e geri dönüyor

Ünal Karaman Süper Lig'e geri dönüyor

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, yarın Ünal Karaman ile görüşme yapacağı öğrenildi.

Süper Lig'de şok istifa kararı
Süper Lig'de şok istifa kararı

Süper Lig'de şok istifa kararı

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.