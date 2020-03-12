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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 13:46
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 14:07

Real Madrid Basketbol Takımı'nda koronavirüs vakası

Real Madrid Basketbol Takımı'nda koronavirüs vakası

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Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsün hangi basketbolcuya bulaştığı ise açıklanmadı.

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber Real Madrid Basketbol takımından geldi.

Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı.

Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.

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