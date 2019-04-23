Razvan Lucescu için flaş Türkiye iddiası

Türkiye A Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu, kariyerindeki ilk şampiyonluğuna ulaşırken adı Türkiye ile anılmaya da devam ediyor.

Romanya basınına konuşan PAOK'un eski futbolcusu Cosmin Barcauan ise Razvan Lucescu için transfer açıklamasında bulundu.

''TÜRKİYE, İTALYA'DAN TEKLİFLER VAR''

Futbolu bırakan ve Romanya'da menajerlik yapan Cosmin Barcauan, ''Razvan, PAOK'ta harikalar yarattı. Türkiye, İtalya ve Batı'dan birkaç ülkeden daha teklifler var. Ancak PAOK'ta devam etmesi halinde Yunanistan'ın yeni süper gücü PAOK olacaktır.'' sözlerini kullandı.

MIRCEA LUCESCU: ''ŞAMPİYONLAR LİGİ...''

Öte yandan Mircea Lucescu, oğlu Razvan hakkında konuşurken ''Yurt dışında ilk şampiyonluğumu 55 yaşında Galatasaray ile yaşamıştım. Razvan, 50 yaşında şampiyon oldu. Aynı başarıyı Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmesini istiyorum. PAOK'un bunun için potansiyeli var. Namağlup şampiyon olmak inanılmaz bir başarı. Onun için çok mutluyum.'' dedi.

(Sporx)