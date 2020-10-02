Ramil Guliyev: 'Karabağ bizimdir'

AKŞAM

Azerbaycan kökenli Türk atlet Ramil Guliyev, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın 30 yıldır Ermeni işgali altında olduğunu hatırlatarak, "Biz Azerbaycanlılar 30 senedir topraklarımızı geri almanın hasretiyle yaşamaktayız." dedi.

Ramil Guliyev, Ermenistan’ın Karabağ’ı 30 yıldır işgal altında tuttuğunu söyledi ve “Bu mücadele hak mücadeledir, bu yol Hak yoludur. İnşallah bu yolun sonunda ülkemiz için zafer vardır. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır. Bir bedence iki can, yaşasın Türkiye-Azerbaycan...” dedi.

