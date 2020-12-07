Rakiplerimiz belli oluyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne katılacak olan milli takımların gruplara ayrılacağı kuralar, bugün İsviçre’nin Zürih kentinde çekilecek. Türkiye’nin eleme aşamasındaki rakipleri de belli olacak.
Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbada yer alacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimi Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Katar’da düzenlenecek.
MİLLİ TAKIMIMIZ İKİNCİ TORBADA
1. TORBA: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda,
2. TORBA: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya,
3. TORBA: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, K.İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya,
4. TORBA: B.Hersek, Slovenya, Karadağ, K.Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg,
5. TORBA: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra,
6. TORBA: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino.
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