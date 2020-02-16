Rakipler puan kaybetti, taraftar gaza geldi! Galatasaray'a müthiş destek...

Galatasaray'ın Malatyaspor ile oynayacağı maçta en az 45 bin sarı-kırmızılı taraftarın olması bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızışmaya başladığı dönemde sarı-kırmızılı taraftarlar da resmen devreye girdi. Galatasaray'ın son yıllardaki TT Stadı'ndaki en büyük gücü olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Malatyaspor ile oynanacak olan maçı da tıka basa doldurmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim'in "destek bekliyoruz, taraftarımız yanımızda olsun" sözlerinin ardından harekete geçen Galatasaray taraftarı, biletlere büyük bir talep gösterdi. Pazar günü Malatyaspor maçında kombine kart sahipleri ile beraber en az 45 bin sarı-kırmızılı taraftarın olması ve Fenerbahçe maçından önce takıma moral vermesi bekleniyor.

Karşılaşmadan önce hem taraftar derneklerinde hem de sosyal medya üzerinde örgütlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, maça gidemeyecek olan kombine kart sahiplerini "kombinesini devretmesi" için çağrıda bulundu. Sezon başından bu yana TT Stadı'nda 30 bin ortalama ile oynayan Galatasaray da bugün oynanacak olan Malatyaspor maçına 45 bin taraftarın gelmesi sezonun en büyük ikinci seyircili maçı olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında TT Stadı'nda oynanan maça 47 bin sarı-kırmızılı taraftar eşlik etmişti.

(Sporx)