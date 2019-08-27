Rafinha'da rakip Valencia

BARCELONA’DA mukavelesi sezon sonu bitecek 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Rafinha ile yola devam edilmeyeceği öne sürüldü. İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

İspanyol basını; Valencia ve Fenerbahçe’nin, Sambacı için rekabet halinde olduğunu belirtti.

MİHA ZAJC YOLCU!..

SARI-Lacivertliler’de şans bulma ihtimali azalan Sloven oyun kurucu Miha Zajc’a, bir Rus takımının teklif yaptığı ve görüşmede de mesafe kat edildiği belirtildi. Fenerbahçe, Zajc’tan gelecek sıcak parayı da eksik bir bölgenin takviyesinde kullanacak.

YENİDEN BEN ARFA

NEREDEYSE 3-4 yıldır her transfer döneminde gündeme gelen Hatem Ben Arfa ile yeniden masaya oturulduğu iddia edildi. 32 yaşındaki ofansif kanat oyuncusuna, 2.5 milyon eurodan 3 yıllık bir teklif yapıldığı öne sürüldü. Ben Arfa şu anda boşta ve bir bonservis ödenmeyecek.