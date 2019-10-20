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  3. Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi

Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi

Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in "17-18 gündür ağrılarım var diye antrenmana çıkmıyor" dediği Radamel Falcao’nun, transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı ileri sürüldü.

Galatasaray ligde 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı ama Falcao krizi ile kulüpte neşeler kaçtı. Terim, Sivas maçının ardından Kolombiyalı golcü için “Bugün konuştum. ‘Ağrım var’ dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor. Müsait olursa Falcao’yu Şampiyonlar Ligi maçında oynatmak isterim” demişti.

1 EKİM’DEKİ TAKSİT ÖDENMEDİ

Terim’in sitem dolu bu sözlerinin ardında yatan gerçeğin ise çok farklı olduğu ileri sürüldü. Galatasaray’a yıllık 5 milyon euroya imza atan Falcao, 2 milyon euroyu peşin adı. Kalanı ise taksitlerle alacak olan Falcao’ya 1 Ekim’de alması gereken ödemenin yapılmadığı, krizin de bu nedenle çıktığı iddia edildi.

(Star)

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