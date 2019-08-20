Radamel Falcao'dan heyecanlandıran hareket

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun transferi bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklaması beklenirken Kolombiyalı oyuncudan bir sosyal medya hamlesi daha geldi.
Radamel Falcao, Galatasaray'ın idari menajer yardımcı Mert Çetin'i Instagram'dan takibe aldı. 33 yaşındaki yıldızın bu hamlesi sonrasında transfer için artık saatlerin sayıldığı yorumları yapılmaya başlandı.
Sarı kırmızılıların planlamasına göre Falcao'nun yarın veya en geç perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Böylece, yıldız futbolcu Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Konyaspor ile oynayacağı maçta sahaya çıkabilecek.
Falcao, Instagram'dan daha önce yaptığı birçok hamleyle sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da transferi için geri sayıma geçilen Radamel Falcao, Galatasaray'ın idari menajer yardımcı Mert Çetin'i takibe aldı.
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