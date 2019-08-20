Radamel Falcao'dan heyecanlandıran hareket

Galatasaray'da transferi için geri sayıma geçilen Radamel Falcao, Galatasaray'ın idari menajer yardımcı Mert Çetin'i takibe aldı.

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun transferi bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklaması beklenirken Kolombiyalı oyuncudan bir sosyal medya hamlesi daha geldi.

Radamel Falcao, Galatasaray'ın idari menajer yardımcı Mert Çetin'i Instagram'dan takibe aldı. 33 yaşındaki yıldızın bu hamlesi sonrasında transfer için artık saatlerin sayıldığı yorumları yapılmaya başlandı.

Sarı kırmızılıların planlamasına göre Falcao'nun yarın veya en geç perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Böylece, yıldız futbolcu Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Konyaspor ile oynayacağı maçta sahaya çıkabilecek.

Falcao, Instagram'dan daha önce yaptığı birçok hamleyle sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.