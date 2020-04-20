Radamel Falcao'dan çağrı! Sosyal medyadan destek istedi...

Galatasaraylı Radamel Falcao koronavirüs sebebiyle yaşanan krizin bitmesi için kişisel Instagram hesabından dua çağrısı yaptı.
Kolombiyalı yıldız yaptığı paylaşımda ülkesi adına koronavirüs felaketinin bitmesi için saat ve gün vererek dua çağrısı yaptı. Falcao paylaşımında "Sizleri davet ediyorum. Bu Cumartesi öğleden sonra 6'da ülkemiz için duada birleşiyoruz. Tanrı'dan bu günlerimizden çıkmak için tek bir ses olabilir miyiz" sözlerini kullandı.
Koronavirüs sebebiyle Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 27 Nisan'a kadar sürecek karantina günleri devam ederken 3439 enfekte olan kişi, 634 iyileşme ve 153 vefat eden insan sayısı olduğu biliniyor.
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bir dönem İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Faslı stoper Medhi Benatia'nın peşine düştü. Şu anda Fas'ın Al Duhail takımında oynayan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyebileceği dile getirildi.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcular imzalarını video konferans yöntemiyle atacaklar. Başkanın bu fikrini oyuncular da çok sevdi.
Zekeriya Alp'in kurduğu atletik performans birimi dünyada bir ilke imza attı.
Fırtına, maliyeti uygun, geleceği parlak isimleri kovalıyor 23'lük forvet için Liverpool Montevideo ile temas kuruldu.
Galatasaraylı Radamel Falcao yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınının bitmesi için takipçilerine dua etme çağrısında bulundu.
Nijerya basınından ses getirecek iddia... İngiliz ekibi Leicester City, Kelechi Iheanacho'yu, Sörloth'u adeta küllerinden doğuran ve yıldıza çeviren Bordo-Mavililer'e kiralamak istiyor. Ada ekibinin hedefi, 27.7 milyon Euro'ya transfer ettikleri Nijeryalı golcüyü yeniden kazanmak.
İstanbulspor'da yardımcı antrenör olan İbrahima Yattara, “Futbol oynarken Türkiye'de başarılı oldum, antrenör olarak da başarılı olmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda Trabzonspor'da çalışmak istiyorum” dedi.