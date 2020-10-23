Radamel Falcao yolcu

GALATASARAY’A geldiği günden bu yana eleştirilerin odağında olan Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takıma veda edebilir... Sarı-Kırmızılı yönetimin de maaşından dolayı elden çıkarmak istediği Kolombiyalı yıldıza Arabistan’dan talip çıktı. Al Ittihad’ın Sportif Direktörü Ali Diab, bir radyoya yaptığı açıklamada, “Wilfried Bony’nin durumu şu anda karmaşık. En az onun kadar uzun üst düzey bir santrfor almak istiyoruz. Radamel Falcao, o isimlerden biri olabilir ama olmayabilir de” dedi.
MENAJERİ TÜRKİYE’YE GELDİ
Kolombiya ve Arap basınına yansıyan haberlere göre ise Suudi ekibi, Falcao için G.Saray’la pazarlıklara başlayacak. Ancak Falcao’yu bir tek Al Ittihad istemiyor. Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami de El-Tigre’nin peşinde. Öte yandan Falcao’nun, Venezuellalı menajer ve işadamı Norman Capuozzo’yu Türkiye’de ağırlaması da transfer söylentilerini güçlendirdi. Norman Capuozzo’nun Alanya maçını izlemesi Falcao’nun Türkiye’den ayrılma planlarıyla ilgili bir gelişme olarak yorumlandı.
KOLOMBİYA BASINI: SKANDAL
Ülkesinde çok sevilen ve el üstünde tutulan Falcao ile ilgili Başkan Mustafa Cengiz’in geçtiğimiz günlerde basına yansıyan sözleri Kolombiya’da büyük tepki çekti. Kolombiya basınından “antena2.com” adlı site Cengiz’in Falcao hakkındaki sözlerini ‘Skandal’ olarak yorumladı. Haberde; Forma satışındaki düşüklüğün bile Falcao’ya mâl edildiği, El-Tigre’nin Terim’in en önemli referans oyuncularından biri olduğuna vurgu yapıldı. Falcao’nun aldığı maaşın sürekli gündeme getirilmesi eleştirildi.
Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ister kiralık ister bonservisi ile gelebilir. Yönetim, Sergen Yalçın'la görüşecek, hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak.
TFF, Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı. Türk futbolunun 1 numaralı patronu, ligin ikinci yarısından itibaren takımların 30 olan kadro sayısını 35'e çıkardı.
DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Villarreal deplasmanında çıkacak. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kafilede yoktu.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Şen, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri “şampiyon olacağız” diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa cezası alabileceğini başkan Ali Koç'un bu konuya odaklanması gerektiğini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ilk maçta deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu. Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ‘Bunun rövanşı da var' dedi.